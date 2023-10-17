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OPINION

Ізраїльтяни втечуть з Близького Сходу в Україну. Історія російської ІПСО

Борислав Береза
17 жовтня, 2023 вiвторок
14:08
Погляд Борислав Береза

Можу експертно підтвердити, що російські спецслужби сформулювали та активно просувають цікаву конструкцію рефлексивного управління масами в Україні (та, частково, Польщі).

Наратив полягає в тому, що Ізраїль, нібито, програє війну арабам і ізраїльтяни поїдуть до України, щоб жити тут і купувати землю, інвестуючи в нерухомість в Україні.

З одного боку, треба сказати, що у сфері рефлексивного управління (ненавиджу слово ІПСО і прошу вас його ніколи не використовувати) росіяни активно розвиваються і роблять значні успіхи.

З іншого боку, у росіян — така сама проблема як і у тих українських спеціалістів, які працюють на російському інфопросторі. Вони не розуміють нас, але думають, що розуміють. Ми не розуміємо їх, але думаємо, що можемо інспірувати там якісь заворушення. (В цьому контексті днями дуже повеселив Олексій Мацука, говорячи, що росіяни будуть дивитися телеканал FREEDOM, коли свєргатимуть царя... Дякую, поржав).

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Але, повернемося до проблеми.

Наукові дослідження показують, що не зважаючи на існування побутового антисемітизму в українському середовищі, в середньому українці ставляться до євреїв, як до людей, що проживатимуть поруч — найтолерантніше в Європі.

Це означає, що російська операція рефлексивного управління потрапляє поки що "в молоко". Особливо смішно, що "експертом" з переселення євреїв до України було обрано Іллю Ківу :)

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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