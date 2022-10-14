Про це він повідомив в етері Еспресо.



Заступник міського голови оцінив готовність міста до зими: "Не можна сказати, що Ізюм сьогодні готовий, тому ми пропонуємо перш за все вразливим категоріям населення, людям з інвалідністю та родинам з дітьми, добровільну евакуацію. Обласна військова адміністрація над цим працює і процес йде, підкреслюю це добровільна евакуація".



Володимир Мацокін зазначив, що процес відновлення електрики у місті тільки почався, а коли він закінчиться й електрика з'явиться у кожному будинку, як і газопостачання, то тоді можна буде говорити, що Ізюм готовий до зими.



"Але я хочу зауважити, що теплопостачання в усі багатоповерхові будинки не буде, це буде таке точкове рішення, тому що багато будинків зруйновано і централізованого теплопостачання у всі будинки від наших тепломереж у місті Ізюмі цього сезону не буде. Треба розуміти, що на сьогодні це не можливо зробити з урахуванням великого ступеня руйнування нашого міста", - пояснив Мацокін.

Раніше заступник міського голови Володимир Мацокін повідомляв, що в Ізюм обіцяють повернути світло до 9 жовтня, згодом з'явиться вода

7 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував: На Ізюмщині жінка отримала поранення, наступивши на міну: жителів просять не наражати себе на небезпеку

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