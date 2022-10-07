На Ізюмщині жінка отримала поранення, наступивши на міну: жителів просять не наражати себе на небезпеку

Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби, 6 жовтня, російській окупанти завдали удари по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах Харківської області.

"Унаслідок обстрілів у Куп’янську виникла пожежа на території меблевого цеху", - пише Синєгубов.

6 жовтня до медзакладів регіону доправили двох людей у Куп‘янському районі та чотири у Ізюмському. Також госпіталізували двох жителів Вовчанського та Чугуївського районів. Усі постраждалі в середньому стані тяжкості.

"Зранку в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала в лісі гриби", - повідомляє голова ОВА.

Синєгубов закликає жителів області не наражати себе на небезпеку та не блукати не перевіреними місцями: "Мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив нам ворог, величезні".

2 жовтня, автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до Балаклії Харківської області, підірвався на міні, водій швидкої із 1501 бригади Кононенко Олександр загинув.

Росіяни замінували кожен метр газопроводів високого тиску у Балаклійській громаді, аби їх неможливо було відремонтувати.

Раніше 6 жовтня Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли дронами-камікадзе один із районів Харкова. Уночі окупанти обстрілювали чотири райони Харківщини, унаслідок чого в одному з районів троє чоловіків зазнали поранень.

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