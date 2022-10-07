На Ізюмщині жінка отримала поранення, наступивши на міну: жителів просять не наражати себе на небезпеку
Рашисти продовжують обстрілювати Харківщину та скидати міни. На одну із таких наступила жінка на Ізюмщині та отримала поранення
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом доби, 6 жовтня, російській окупанти завдали удари по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах Харківської області.
"Унаслідок обстрілів у Куп’янську виникла пожежа на території меблевого цеху", - пише Синєгубов.
6 жовтня до медзакладів регіону доправили двох людей у Куп‘янському районі та чотири у Ізюмському. Також госпіталізували двох жителів Вовчанського та Чугуївського районів. Усі постраждалі в середньому стані тяжкості.
"Зранку в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала в лісі гриби", - повідомляє голова ОВА.
Синєгубов закликає жителів області не наражати себе на небезпеку та не блукати не перевіреними місцями: "Мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив нам ворог, величезні".
- 2 жовтня, автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до Балаклії Харківської області, підірвався на міні, водій швидкої із 1501 бригади Кононенко Олександр загинув.
- Росіяни замінували кожен метр газопроводів високого тиску у Балаклійській громаді, аби їх неможливо було відремонтувати.
- Раніше 6 жовтня Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли дронами-камікадзе один із районів Харкова. Уночі окупанти обстрілювали чотири райони Харківщини, унаслідок чого в одному з районів троє чоловіків зазнали поранень.
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