Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, троє чоловіків зазнали поранень
Уночі на 6 жовтня окупанти обстрілювали чотири райони Харківщини, унаслідок чого в одному з районів троє чоловіків зазнали поранень
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Так, під ворожі обстріли потрапили населені пункти Куп'янського, Вовчанського, Богодухівського і Харківського районів області: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та інші.
У Куп'янському районі госпіталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень унаслідок обстрілу району.
- Раніше 6 жовтня Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли дронами-камікадзе один із районів Харкова.
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