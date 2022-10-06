Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Так, під ворожі обстріли потрапили населені пункти Куп'янського, Вовчанського, Богодухівського і Харківського районів області: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та інші.

У Куп'янському районі госпіталізували трьох чоловіків, які зазнали поранень унаслідок обстрілу району.

Раніше 6 жовтня Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли дронами-камікадзе один із районів Харкова.