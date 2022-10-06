Окупанти знову обстріляли Харків. Влучили в об’єкт інфраструктури
Вночі, 6 жовтня, ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова, дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту зараз пожежа. Інформація про потерпілих та степінь руйнування об’єкта уточнюється", – повідомив Терехов за 15 хв після того, як у Харкові оголосили повітряну тривогу.
- Росіяни цілеспрямовано нищать інфраструктуру Харкова. Опівночі, 4 жовтня окупанти обстріляли Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Влучили в промисловий та інфраструктурний об'єкти. Одна людина загинула.
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У понеділок, 3 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківської області: загинув лікар, поранено медсестру.
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