Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту зараз пожежа. Інформація про потерпілих та степінь руйнування об’єкта уточнюється", – повідомив Терехов за 15 хв після того, як у Харкові оголосили повітряну тривогу.

Росіяни цілеспрямовано нищать інфраструктуру Харкова. Опівночі, 4 жовтня окупанти обстріляли Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Влучили в промисловий та інфраструктурний об'єкти. Одна людина загинула.

У понеділок, 3 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі Харківської області: загинув лікар, поранено медсестру.

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