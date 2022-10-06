Про це повідомляє АТ "Харківгаз".

Фахівці Харківгаз розпочали обстеження газопроводів середнього тиску в селі Червона Гусарівка Балаклійської громади. Діагностику проводять після перевірки трас розташування газових мереж саперами ДСНС.

Для обстеження перших 100 метрів газогону довелось знешкодити 104 міни.

Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту. Таким чином рашисти планували залишити людей без газу. Наразі газовики ремонтують пошкоджену агресором трубу.

2 жовтня, автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик до Балаклії Харківської області, підірвався на міні, водій швидкої із 1501 бригади Кононенко Олександр загинув.

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