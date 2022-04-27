Ізюмчанам вдалося знищити з десяток російських окупантів, - працівник міськради

Про це повідомив працівник міськради Ізюма Максим Стрельник.

"Одночасно сумна і Героїчна звістка з Ізюма. Під час виконання спецзавдання ЗСУ, диверсійна група у складі ізюмчан вступила в бій з рашистами на околиці міста.

Ізюмчанам вдалося знищити з десяток російських окупантів, але повернулися з завдання, на жаль, не всі. Віктор Бєльський героїчно загинув в бою, прикриваючи відхід своїх побратимів. Пана Віктора знав особисто як справжнього Патріота України і Ізюма. Напередодні військової агресії російських окупантів він працював у нашому Управлінні молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради", - написав Максим Стрельник.

Нагадаємо, Кремль призначив начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Гєрасімов новим керівником наступу російських окупаційних військ на Ізюмському напрямку

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