Ізюмчанам вдалося знищити з десяток російських окупантів, - працівник міськради
В Ізюмі під час виконання спецзавдання ЗСУ, диверсійна група у складі ізюмчан вступила в бій з рашистами на околиці міста та знищила чимало ворогів, однак один наш захисник загинув
Про це повідомив працівник міськради Ізюма Максим Стрельник.
"Одночасно сумна і Героїчна звістка з Ізюма. Під час виконання спецзавдання ЗСУ, диверсійна група у складі ізюмчан вступила в бій з рашистами на околиці міста.
Ізюмчанам вдалося знищити з десяток російських окупантів, але повернулися з завдання, на жаль, не всі. Віктор Бєльський героїчно загинув в бою, прикриваючи відхід своїх побратимів. Пана Віктора знав особисто як справжнього Патріота України і Ізюма. Напередодні військової агресії російських окупантів він працював у нашому Управлінні молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради", - написав Максим Стрельник.
- Нагадаємо, Кремль призначив начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Гєрасімов новим керівником наступу російських окупаційних військ на Ізюмському напрямку
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 34.16
- Актуальне
- Важливе