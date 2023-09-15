Jerusalem Post склала рейтинг найвпливовіших євреїв: у ньому немає Зеленського, але є Пригожин

Цьогоріч перше місце в рейтингу посів гендиректор OpenAI Сем Альтман.

На другому місці – прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, а на третьому – держсекретар США Ентоні Блінкен.

У переліку представлено борців з антисемітизмом, медіаінфлюенсерів, зірок музики та спорту, медиків тощо.

Під номером 52 розташувався ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин із припискою "посмертно".

Газета щорічно публікує цей рейтинг із нагоди єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Рош га-Шана-2023: що відомо

У серпні посол України в Ізраїлі Корнійчук казав, що Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем із двох причин. Перша – через складність гарантувати безпеку паломникам, які збираються до Умані. "Ми говоримо, що ми не можемо убезпечити від ракет і дронів. Нам, вибачте, не вистачає (засобів ППО – ред.) для забезпечення безпеки своїх міст. Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль – ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх", - сказав дипломат.

Також він зазначив, що росіяни можуть вдарити ракетами по Умані, аби звинуватити в цьому Україну.

10 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів утриматися від приїзду до Умані на святкування Рош га-Шана. Однак вони вже кілька днів прибувають на Черкащину. Станом на 15 вересня до Умані прибули понад 32 тис. хасидів.