Кабмін доручив міністерствам та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на спортивні події
Кабінет Міністрів доручив Міністерству молоді та спорту, Міністерству внутрішніх справ та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни із додержанням безпекових умов
Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.
"Наразі ми спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляємо алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів", - йдеться у повідомленні.
Міністр Матвій Бідний вважає, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати -галузь, покращить фінансовий стан організацій та зарядить уболівальників емоціями.
"Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас - безпека глядачів та спортсменів", - сказав він.
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