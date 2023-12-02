Кабмін доручив міністерствам та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на спортивні події

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.

"Наразі ми спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляємо алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів", - йдеться у повідомленні.

Міністр Матвій Бідний вважає, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати -галузь, покращить фінансовий стан організацій та зарядить уболівальників емоціями.

"Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас - безпека глядачів та спортсменів", - сказав він.