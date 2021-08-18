Кабмін дозволив в'їзд іноземців до України після першої дози вакцини від коронавірусу

Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду 18 серпня.

Так, Кабінет міністрів вніс зміни до правил в'їзду іноземців до країни на період пандемії COVID-19. Відтак, іноземців пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, а й після першої дози.

Відтепер, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Також буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше треба було підтвердити повний курс.

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