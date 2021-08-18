Кабмін дозволив в'їзд іноземців до України після першої дози вакцини від коронавірусу
Іноземців до України пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації проти коронавірусу, а й після першої дози
Відповідне рішення схвалили на засіданні уряду 18 серпня.
Так, Кабінет міністрів вніс зміни до правил в'їзду іноземців до країни на період пандемії COVID-19. Відтак, іноземців пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, а й після першої дози.
Відтепер, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.
Також буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Раніше треба було підтвердити повний курс.
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