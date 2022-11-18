Держава фінансуватиме розміщення ВПО в санаторіях
Уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції про забезпечення громадян, які евакуювалися з районів активних бойових дій, житлом в санаторних закладах за кошти держбюджету
Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.
Кабмін ухвалив розпорядження про виділення бюджетних коштів на розміщення внутрішньо переміщених осіб в санаторіях Мінохоронздоров'я та Мінсоцполітики. Перелік закладів буде затверджено відповідними установами.
"Тимчасове перебування в зазначених закладах передбачає створення належних умов для життя та забезпечення евакуйованих осіб найнеобхіднішим (продовольчі потреби, санітарні умови тощо)", - повідомляє Мінреінтеграції.
- Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за час повномасштабної війни переселенцям виплатили понад 42 млрд грн допомоги.
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