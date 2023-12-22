Кабмін ініціював розірвання угоди про зону вільної торгівлі з Білоруссю

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Своїм рішенням уряд схвалив законопроєкт, що припиняє дію угоди між Україною та Білоруссю про вільну торгівлю, а також низки інших документів, котрі давали змогу забезпечити режим вільної торгівлі між країнами та вилучення з такого режиму. Тепер відповідний законопроєкт подадуть на розгляд Верховної Ради.

"Зрозуміло, що жодної торгівлі між Україною та державою-агресором і сателітом Росії – Білоруссю – не існує вже майже два роки, як явища. Вказаними рішеннями ми лише приводимо договірно-правову базу у відповідність до реалій", - сказав заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

Водночас у повідомленні зазначено, що іншим рішенням продовжено заборону на ввезення в Україну низки товарів із Росії, зокрема в митному режимі тимчасового ввезення, до 31 січня 2024 року.