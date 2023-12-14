Мінекономіки пропонує скасувати 74% від усіх державних санітарних правил і норм для бізнесу
Міністерство економіки України запропонувало касувати 74% від усіх державних санітарних правил і норм у рамках реформи дерегуляції для бізнесу
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що з такою пропозицією виступили представники Міністерства економіки до громадськості, підприємців та інших державних органів влади.
"Коли ми переглядали регулювання у сфері охорони здоров'я, виявилось, що велика частина регулювання пов'язана з державними санітарними правилами та нормами. І подекуди санпіни застарілі, а ринок і технології значно просунулись. І таким чином підприємці ведуть бізнес не оптимальним шляхом. Тому ми маємо переглянути цю частину регулювання", - сказав заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
Натомість за словами керівниці сектору регулювання Офісу ефективного регулювання Ганни Башняк, з 298 чинних інструментів державного регулювання, які містяться в державних санітарних нормах та правилах, запропоновано скасувати 222 інструменти державного регулювання, а це – 74% від загальної кількості.
"Зокрема, з таких причин, як неактуальність та застарілість регулювання, дублювання з іншими інструментами державного регулювання. Решту інструментів рекомендовано оптимізувати та привести у відповідність до чинного законодавства", - додала Башняк.
- Наступного року 7 млрд грн буде спрямовано на реалізацію програм зайнятості, які охоплять близько 200 тис. українців. Планується також запровадити нову програму.
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