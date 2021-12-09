Кабмін погодив призначення чинного працівника СБУ на посаду голови Закарпатської ОДА
Кабінет міністрів погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації
Відповідний проєкт указу президента схвалили на засіданні уряду.
Під час призначення очільником Закарпатської ОДА Микита розповів, що наразі він ще є чинним співробітником СБУ. Раніше був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, після чого перейшов на аналогічну посаду в центральний апарат СБУ. Він родом із Закарпаття, служив у Донецьку, на Закарпатті та в Запоріжжі. Також він працював в "різних сферах, юристом і в приватних підприємствах".
До цього виконувачем обов'язків голови ОДА був Петро Добромільський.
- Нагадаємо, 18 листопада тодішній очільник Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков та його заступники написали заяву про звільнення з посади.
- 6 грудня журналіст Віктор Глагола написав у Telegram, що Віктор Микита "вже пройшов співбесіду у Володимира Зеленського".
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