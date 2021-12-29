Кабмін продовжив на один рік термін легального перебування громадян Білорусі в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів продовжив термін легального перебування громадян Білорусі в Україні
Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 29 грудня.
У відповідь на запитання депутата Олексія Гончаренка Шмигаль сказав, що легальне перебування білорусів в Україні продовжили ще на рік на прохання представників "Білоруского дому в Україні".
Гончаренко повідомив, що йдеться про постанову уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб. Раніше громадяни Білорусі просили українську владу щодо продовження терміну.
"Представники громадського об'єднання "Білоруський дім в Україні" подякували українській стороні за підтримку білорусів, проте акцентували увагу на необхідності продовження на рік терміну дії постанови уряду", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, nроє громадян Білорусі намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.91
- Актуальне
- Важливе