Кабмін продовжив на один рік термін легального перебування громадян Білорусі в Україні

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 29 грудня.



У відповідь на запитання депутата Олексія Гончаренка Шмигаль сказав, що легальне перебування білорусів в Україні продовжили ще на рік на прохання представників "Білоруского дому в Україні".



Гончаренко повідомив, що йдеться про постанову уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб. Раніше громадяни Білорусі просили українську владу щодо продовження терміну.







"Представники громадського об'єднання "Білоруський дім в Україні" подякували українській стороні за підтримку білорусів, проте акцентували увагу на необхідності продовження на рік терміну дії постанови уряду", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, nроє громадян Білорусі намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну.