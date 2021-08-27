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Троє громадян Білорусі намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну

27 серпня, 2021 п'ятниця
13:15

Охоронці кордону відмовили громадянам сусідньої країни у в’їзді в Україну через те, що вони були щеплені вакциною, яка не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організацією охорони здоров’я

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що напередодні ввечері в пункт пропуску "Сеньківка" прибуло троє білорусів, які надали на прикордонний контроль сертифікати повної вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що зазначена вакцина, "Гам-ковід-вак" білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організацією охорони здоров’я.

Громадянин Білорусі, аби його та членів родини все ж таки безперешкодно пропустили в Україну, запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 50 доларів США.

За цим фактом було направлено повідомлення щодо пропозції хабаря до Нацполіції. Грошові кошти вилучено. Громадян Республіки Білорусь не пропустили через кордон.

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