Троє громадян Білорусі намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну
Охоронці кордону відмовили громадянам сусідньої країни у в’їзді в Україну через те, що вони були щеплені вакциною, яка не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організацією охорони здоров’я
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що напередодні ввечері в пункт пропуску "Сеньківка" прибуло троє білорусів, які надали на прикордонний контроль сертифікати повної вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19.
Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що зазначена вакцина, "Гам-ковід-вак" білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організацією охорони здоров’я.
Громадянин Білорусі, аби його та членів родини все ж таки безперешкодно пропустили в Україну, запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 50 доларів США.
За цим фактом було направлено повідомлення щодо пропозції хабаря до Нацполіції. Грошові кошти вилучено. Громадян Республіки Білорусь не пропустили через кордон.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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