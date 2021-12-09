Кабмін спростив процедуру зміни місця прописки переселенців

Таке рішення схвалили на засіданні уряду 9 грудня.



Так, Кабмін спрощує для ВПО процедуру зміни фактичного місця проживання, шляхом взяття на облік таких осіб за декларативним принципом (без додаткового подання заяви та інших документів). Повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування можна буде зробити через "Дію".



Документи, необхідні для зміни реєстрації місця проживання заявника, уповноважений орган отримуватиме без участі самого заявника, через доступ до електронної бази.



Згідно з порівняльною таблицею у разі відсутності персональних даних заявника в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, формування повідомлення про зміну місця фактичного проживання буде заблоковано, а інформація про це надішлють заявнику.



Нагадаємо, 9 червня 2021 Кабмін дозволив переселенцям отримувати водійські права без реєстрації місця проживання.