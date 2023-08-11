Кабмін виділив 200 млн грн для української розвідки: на що підуть гроші
Кабінет міністрів України виділив 200 мільйонів гривень для забезпечення української розвідки. Гроші підуть на озброєння та боєприпаси
Про це повідомляє постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише ГУР МО.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 200 мільйонів гривень з резервного фонду держскарбниці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 200 мільйонів будуть спрямовані на здійснення заходів, необхідних для зміцнення обороноздатності держави, зокрема на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.
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