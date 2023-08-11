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Кабмін виділив 200 млн грн для української розвідки: на що підуть гроші

11 серпня, 2023 п'ятниця
20:27
Війна з Росією Октокоптер R18

Кабінет міністрів України виділив 200 мільйонів гривень для забезпечення української розвідки. Гроші підуть на озброєння та боєприпаси

Про це повідомляє постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише ГУР МО.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 200 мільйонів гривень з резервного фонду держскарбниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 200 мільйонів будуть спрямовані на здійснення заходів, необхідних для зміцнення обороноздатності держави, зокрема на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

  • Уряд схвалив експериментальний проєкт щодо виплат Укрпоштою пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за кордоном через війну.

Суспільство
Україна
Кабмін
зброя
ГУР
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