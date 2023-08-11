Кабмін виділив 200 млн грн для української розвідки: на що підуть гроші

Про це повідомляє постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише ГУР МО.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 200 мільйонів гривень з резервного фонду держскарбниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 200 мільйонів будуть спрямовані на здійснення заходів, необхідних для зміцнення обороноздатності держави, зокрема на придбання озброєння, військової техніки та боєприпасів.