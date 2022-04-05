Кабмін визначив порядок скерування поранених військових на лікування за кордон

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ще один важливий організаційний напрям – це порядок відправлення поранених військовослужбовців на лікування за кордон. Відразу кілька держав запропонували свою безкоштовну допомогу в лікуванні та реабілітації наших військових і цивільних. Ми дякуємо нашим партнерам за таку підтримку", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд схвалив документ, який допоможе швидко та правильно організувати весь процес відправлення постраждалих військовослужбовців на лікування.

