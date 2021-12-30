Кабмін затвердив нову програму облаштування кордону з Росією і Білоруссю на 36 млрд грн
Кабінет міністрів України затвердив програму з облаштування державного кордону до 2024 року
Про це заявили у відомстві у коментарі РБК-Україна.
1 січня 2022 року закінчується термін дії програми з облаштування кордону "Стіна". Замість цього проєкту створили нову програму, розраховану до 2024 року.
Кабмін затвердив її 15 грудня, однак вона була опублікована і набрала чинності в середу, 29 грудня. Орієнтовано з держбюджету на її фінансування планують виділити 36,3 млрд грн.
Згідно з планом, у 2022 році облаштують 1676 км кордону з Росією, з Білоруссю - 1084 км. До кінця дії програми буде облаштований також кордон із Молдовою та Європейським Союзом.
У Держприкордонслужбі зазначили, що облаштування кордону запобігатиме контрабанді і як наслідок зберігатиме в українському бюджеті 100-150 млрд грн на рік.
Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та обласні адміністрації.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.4
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе