Кабмін затвердив нову програму облаштування кордону з Росією і Білоруссю на 36 млрд грн

Про це заявили у відомстві у коментарі РБК-Україна.

1 січня 2022 року закінчується термін дії програми з облаштування кордону "Стіна". Замість цього проєкту створили нову програму, розраховану до 2024 року.

Кабмін затвердив її 15 грудня, однак вона була опублікована і набрала чинності в середу, 29 грудня. Орієнтовано з держбюджету на її фінансування планують виділити 36,3 млрд грн.

Згідно з планом, у 2022 році облаштують 1676 км кордону з Росією, з Білоруссю - 1084 км. До кінця дії програми буде облаштований також кордон із Молдовою та Європейським Союзом.

У Держприкордонслужбі зазначили, що облаштування кордону запобігатиме контрабанді і як наслідок зберігатиме в українському бюджеті 100-150 млрд грн на рік.

Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та обласні адміністрації.



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