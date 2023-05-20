Кабмін затвердив порядок добровільної відмови від наукового ступеня

Про це повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішенням уряду внесено зміни до постанови Кабміну "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)". Зміни стосуються підготовки наукових кадрів, порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, добровільної відмови від наукового ступеня, порядку присудження ступеня доктора філософії.

Як роз'яснив у коментарі "Українській правді" перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко, ухвалені зміни на рівні нормативно-правового акта дають змогу впорядкувати механізм добровільної відмови від наукового ступеня.

"Людина пише на ім’я міністра заяву, відповідно пункту 52 порядку присудження наукових ступенів, завіряє її нотаріально, передає до МОН, яке протягом 10 днів видає наказ про позбавлення наукового ступеня", – уточнив Вітренко.