Кабмін затвердив порядок відбору ДНК у добровольців
У понеділок, 19 червня, Кабінет міністрів України затвердив Порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих утворень територіальних громад та його зберігання
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України при ВРУ Тарас Мельничук.
"Доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити організацію відбору біологічних матеріалів у членів добровільних формувань територіальних громад протягом двох місяців з дня набрання чинності відповідним Порядком", - ідеться в повідомленні.
- 17 квітня віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук розповіла, що попередній відбір генетичного матеріалу у військових братимуть перед службою в ЗСУ та інших правоохоронних органах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе