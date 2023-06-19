Кабмін затвердив порядок відбору ДНК у добровольців

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України при ВРУ Тарас Мельничук.

"Доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити організацію відбору біологічних матеріалів у членів добровільних формувань територіальних громад протягом двох місяців з дня набрання чинності відповідним Порядком", - ідеться в повідомленні.