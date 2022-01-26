Кабмін збільшив кількість студентів, які отримуватимуть академічну стипендію
У 2022 році академічну стипендію призначатимуть 40-45% студентів замість 35-40%
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні Уряд ухвалив рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового навчання", - зазначив він.
У 2022 році кількість одержувачів академічної стипендії становитиме 40-45% замість 35-40%.
Прем'єр-міністр наголосив, що розмір виплат буде підвищений, як і анонсували раніше.
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