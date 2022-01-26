Кабмін збільшив кількість студентів, які отримуватимуть академічну стипендію

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Сьогодні Уряд ухвалив рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового навчання", - зазначив він.



У 2022 році кількість одержувачів академічної стипендії становитиме 40-45% замість 35-40%.



Прем'єр-міністр наголосив, що розмір виплат буде підвищений, як і анонсували раніше.

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