Кабмін змінив правила карантину в Україні: що дозволили вакцинованим
Уряд змінив карантинні обмеження в Україні. Вакцинованих громадян очікує значна кількість привілеїв
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.
“Запропоновані нами зміни - це можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни”, - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані “жовтий” або “зелений”) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год.) або одужання від COVID-19.
Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а “зелений” - про повний курс.
Тепер у разі введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з “жовтими” чи “зеленими” COVID-сертифікатами.
Водночас і обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки, не будуть застосовуватися якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтого” чи “зеленого” COVID-сертифікату.
Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.
У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають “зелений” COVID-сертифікат.
Крім того, чинні обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.
За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, “жовтого” чи “зеленого” сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.
У МОЗ додали, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.
Постанова уряду набирає чинності через 7 днів з моменту публікації.
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