Кабмін звільнив заступника міністра Лозинського, якого затримало НАБУ

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у facebook.

"При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - йдеться у дописі.

Зокрема на урядовому порталі також зазначається, що уряд звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського.

Читайте також: Скандал з Лозинським може підірвати міжнародну підтримку України

"Уряд ухвалив проєкт розпорядження про звільнення Лозинського Василя Мироновича з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - повідомляється.

Також зазначається, що уряд України керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, очікує на якнайшвидше завершення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

21 січня повідомлялося, що Національне антикорупційного бюро України затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

22 січня в НАБУ розповіли подробиці затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури за хабар у $400 тис..

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb