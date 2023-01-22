Кабмін звільнив заступника міністра Лозинського, якого затримало НАБУ
Рішенням Кабінету міністрів 22 січня звільнений Василь Лозинський з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у facebook.
"При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - йдеться у дописі.
Зокрема на урядовому порталі також зазначається, що уряд звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського.
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"Уряд ухвалив проєкт розпорядження про звільнення Лозинського Василя Мироновича з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - повідомляється.
Також зазначається, що уряд України керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, очікує на якнайшвидше завершення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро.
- 21 січня повідомлялося, що Національне антикорупційного бюро України затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.
- 22 січня в НАБУ розповіли подробиці затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури за хабар у $400 тис..
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