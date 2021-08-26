Кабул: міноборони Німеччини закликає не їхати в аеропорт самостійно через підвищення можливості теракту

Про це міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер повідомила у ході брифінгу, передає "РБК-Україна".

Крамп-Карренбауер наголосила, що вельми конкретний ризик нападу бойовиків Ісламського держави в кабульському аеропорту все більше перешкоджає зусиллям по евакуації.



Читайте також: Франція припиняє евакуацію з Афганістану з 27 серпня

"Міністерство закордонних справ порадило жителям Кабула більше не приїжджати в аеропорт самостійно", - сказала вона журналістам у Берліні.



Читайте також: Евакуація американців з Афганістану продовжиться після 31 серпня, - Блінкен



Вона додала, що це ще більше обмежує шанси потрапити в аеропорт.

Раніше уряди США, Британії та Австралії закликали своїх громадян в Афганістані не їхати до аеропорту Кабулу через високу можливість теракту