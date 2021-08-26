Кабул: міноборони Німеччини закликає не їхати в аеропорт самостійно через підвищення можливості теракту
26 серпня глава Міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що терористична загроза в аеропорту стала "більш конкретною"
Про це міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер повідомила у ході брифінгу, передає "РБК-Україна".
Крамп-Карренбауер наголосила, що вельми конкретний ризик нападу бойовиків Ісламського держави в кабульському аеропорту все більше перешкоджає зусиллям по евакуації.
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"Міністерство закордонних справ порадило жителям Кабула більше не приїжджати в аеропорт самостійно", - сказала вона журналістам у Берліні.
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Вона додала, що це ще більше обмежує шанси потрапити в аеропорт.
- Раніше уряди США, Британії та Австралії закликали своїх громадян в Афганістані не їхати до аеропорту Кабулу через високу можливість теракту
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