МЗС Британії, Австралії та США попереджають про загрозу теракту в аеропорті Кабула

Про це пише ВВС.



США порадили не їхати в аеропорт і не збиратися біля нього через "безпекові загрози за межами воріт".

Водночас МЗС Британії попередило громадян не їхати до аеропорту Кабула "через високу загрозу терористичної атаки", а тих, хто вже перебуває поруч, "переміститися у безпечне місце і чекати подальших рекомендацій". Також наголошується, що поїздки до аеропорту дорогами стали "надзвичайно небезпечними".

"Зараз присутня дуже висока загроза терористичної атаки", - заявила також міністер закордонних справ Австралії Меріс Пейн.



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Нагадаємо, у вівторок "Талібан" заявив, що вимагає, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Президент США Джо Байден зазначив, що США встигають закінчити місію до 31 серпня та зацікавлені зробити це якнайшвидше через загрозу атаки на аеропорт бойовиків "Ісламської держави".

Водночас держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжить допомагати виїхати з країни і після цієї дати, не деталізувавши, як це може відбуватися.

Раніше Міноборони США повідомило, що евакуація через аеропорт Кабула завершиться 31 серпня.