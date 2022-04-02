Кадирівці у Маріуполі задля розваги стріляють дітям по ногах, – СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Один із загарбників розповідає дружині про "сафарі" на дітей в Маріуполі, де кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногах. Він зазначає, що все це вони роблять для розваги.

Також окупант вихваляється захопленими під Києвом трофеями: "машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себе понабирали, карабинов".

Інший окупант розповідає батькові, що вони їдять українських собак. Він каже, що з харчуванням у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", бо просто "нутрии закончились".

В Службі безпеки України наголошують, що найгірше, що навіть "мирні" росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять.



Натомість серед інших російських окупантів дедалі сильніше зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти. Серед них є такі, які перебувають на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на "велику землю" колони вантажівок із трупами своїх товаришів.

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