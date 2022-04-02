"Путін - кінчений... Щодня по 30 УРАЛів з 200-ми звідси їде". Поблизу Києва рашисти починають усвідомлювати, що Кремлю до їхніх смертей байдуже

Серед них є такі, які перебувають на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на "велику землю" колони вантажівок із трупами своїх товаришів. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні, 2 квітня 2022 року, аудіозаписі розмови одного з інтервентів, який потелефонував додому й спілкувався з дружиною, передає Служба безпеки України.



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"Ось як цей загарбник, що стоїть під Києвом та не приховує свого роздратування:



"Не те, що себе шкода. Пацанів шкода та їхніх батьків, коли ти щодня бачиш УРАЛи з 200-ми. Щодня по 30 УРАЛів їде звідси і всім пох*й", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, продовжуються масові відмови російських військовослужбовців брати участь у війні проти України.

Окрім того, з полонених загарбників створено добровольчий підрозділ Легіон "Свобода Росії", що веде бойові дії проти армії Путіна на стороні ЗСУ.

На перехоплених СБУ розмовах цей військовий арімї РФ стверджує, що злий на Путіна, який обіцяв їм тріумфальний похід, а натомість втягнув у затяжну війну, у якій їм не перемогти."Вже понад місяць ми тут еб*мося... А вони взяти її (Україну - ред.) не можуть. Путін - кінчена людина. Тут вже мільйони людей загинули", - скаржиться окупант.