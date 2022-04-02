"Путін - кінчений... Щодня по 30 УРАЛів з 200-ми звідси їде". Поблизу Києва рашисти починають усвідомлювати, що Кремлю до їхніх смертей байдуже
Серед російських окупантів дедалі сильніше зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти
Серед них є такі, які перебувають на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти на "велику землю" колони вантажівок із трупами своїх товаришів. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні, 2 квітня 2022 року, аудіозаписі розмови одного з інтервентів, який потелефонував додому й спілкувався з дружиною, передає Служба безпеки України.
Читайте також: Назвімо це планом "Ґ". Аналітик Том Купер про задум Путіна у війні проти Україні
"Ось як цей загарбник, що стоїть під Києвом та не приховує свого роздратування:
"Не те, що себе шкода. Пацанів шкода та їхніх батьків, коли ти щодня бачиш УРАЛи з 200-ми. Щодня по 30 УРАЛів їде звідси і всім пох*й", - зазначається у повідомленні.
На перехоплених СБУ розмовах цей військовий арімї РФ стверджує, що злий на Путіна, який обіцяв їм тріумфальний похід, а натомість втягнув у затяжну війну, у якій їм не перемогти.
"Вже понад місяць ми тут еб*мося... А вони взяти її (Україну - ред.) не можуть. Путін - кінчена людина. Тут вже мільйони людей загинули", - скаржиться окупант.
- Нагадаємо, за інформацією української розвідки, продовжуються масові відмови російських військовослужбовців брати участь у війні проти України.
- Окрім того, з полонених загарбників створено добровольчий підрозділ Легіон "Свобода Росії", що веде бойові дії проти армії Путіна на стороні ЗСУ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе