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Кадиров перетворився на овоча, - син експрезидента Республіки Ічкерія Масхадов

23 вересня, 2023 субота
19:57
Війна з Росією кадиров

Анзор Масхадов, чеченський громадський та політичний діяч, син експрезидента Республіки Ічкерія Аслана Масхадова наголосив, що жоден чеченець не підтримує Кадирова

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Чеченська республіка Ічкерія окупована. Ніколи у Грозному не вирішувалося, хто буде наступним зрадником чеченського народу. Це завжди вирішувалося у Кремлі. Під час Першої російсько-чеченської війни у Кремлі приймали рішення, хто буде їхньою маріонеткою. Тоді це був Доку Завгаєв. Під час Другої російсько-чеченській війні також у Кремлі було вирішено поставити старшого Кадирова, якого вони самі й вбили, а замість нього поставили сьогоднішнього Кадирова", - нагадав Масхадов.

Чеченський громадський та політичний діяч також додав, що жоден чеченець не підтримує Кадирова.

"Для чеченців Кадиров ніхто. Жоден чеченець не підтримує його. Люди, які виїжджають з окупованої Ічкерії, намагаючись уникнути мобілізації, розповідають, що там відбувається. Вони вважають Кадирова овочем, бо цей зрадник чеченського народу справді перетворився на овоча", - наголосив Масхадов.

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Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами,  Кадиров перебуває у важкому стані.

Ці дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел. Водночас наголошувалося, що мова йде не про поранення.

Згодом, 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан.

У відеоролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео Кадирова.

Водночас ЗМІ повідомляли, що літак голови Чечні вже третю добу знаходиться в Москві. Зазначалося, що бізнес-джет з номером RA-73417 вилетів із Грозного у напрямку Москви 15 вересня і перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, а сервіси відстеження польотів його приземлення не фіксували.

Також повідомлялося, що літак глави Чечні літав до Москви у вересні ще двічі - 6 і 9 числа.

Крім цього, близький до російських силових структур ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею. 

Джерело "ВЧК-ОГПУ" впізнало в пасажирі людину дуже схожу на повноважного представника Рамзана Кадирова Саїда Бекбарзова. Також в іншій автівці джерела впізнали людину, яка дуже схожа на племінника Рамзана Кадирова Ідріса Черхігова.

18 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про можливу хворобу Кадирова.

Водночас росЗМІ вже почали поширювати інформацію про можливих наступників Кадирова.

Новини
Росія
мобілізація
Рамзан Кадиров
Чечня
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