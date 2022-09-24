Кадиров прагне зберегти собі армію, щоб боротися за незалежність Ічкерії після Путіна, - Піонтковський
Очільник Чечні Рамзан Кадиров хоче зберегти свою армію, щоб після кінця правління Володимира Путіна, боротись за незалежність регіону з постпутінською Росією
Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Активність Кадирова, його драматичні і суперечливі заяви, показують, що Кадиров вже працює в постпутінській і постросійській парадигмі. Давайте не будемо забувати – Росія це конфедерація двох держав – Ічкерії і власне Росії. І ця конфедерація тримається на особистій унії Путіна і Кадирова. Путін зрозумів, що війна в Чечні програна і погодився виплачувати режиму Кадирова величезну економічну данину", - зазначив Піонтковський
Він додав, що у відповідь Кадиров демонструє лояльність до Москви.
"Формально зберігає Чечню і Ічкерію в складі Росії і навіть бере участь у зовнішньополітичних авантюрах. Але це все на особистих відносинах Путіна і Кадирова. Всім відомо, що всі силовики ненавидять Кадирова і готові його просто ліквідувати в будь-який зручний момент. Вони не погоджувались з цим рішенням Путіна закінчити таким чином війну у Чечні. Зявились чутки, що Кадирову пропонують якусь вагому посаду – директора Росгвардії чи міністра оборони, хоч віц президента при Путіні. Але, яку би посаду йому не дали, коли він відірваний від своїх бойовиків залишиться в Москві, його просто пристрелять пострілом в потилицю у його ж кабінеті на наступний день", - сказав політолог.
На думку Піонтковського, Кадиров це прекрасно знає і на ніяку посаду він не погодиться, як і у відставку
"В нього також достатньо незадоволених його угодою з Путіним. Головне завдання зараз для нього - зберегти свою армію в тому незворотньому процесі після поразки Росії, коли йому треба буде продовжувати боротьбу з наступниками Путіна вже за незалежність Ічкерії", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе