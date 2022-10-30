Про це повідомляє Інститут дослідження війни.

Американські аналітики звертають увагу, що командувача угрупуванням російських військ "Центр" в Україні Олександра Лапіна, ймовірно, усунули з посади.

Повідомлення про його звільнення, правдиві чи хибні, у будь-якому разі вказують на те, що фракція прихильників війни завойовує панівне становище в інформаційному просторі, що дозволяє їй завдавати шкоди іміджу вищого військового командування.

До цієї фракції експерти відносять очільника Чечні Рамзана Кадирова, який зробив генерала Лапіна головною мішенню для своєї критики, а також власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина​. Зокрема, про усунення Лапіна повідомив телеканал "Грозний", а не лише військові блогери, значна частина яких у цьому конфлікті опинилася на боці генерала, а не Кадирова.

Деякі російські військові блогери стверджували, що Лапін пішов у відставку з власної ініціативи, інші писали, що його звільнили. Блогер, якого ISW пов'язує з ПВК Вагнера, заявив, що генерал втратив посаду через нездатність організувати мобілізованих у своїй зоні відповідальності.

"Потік суперечливих повідомлень про Лапіна може свідчити, що Кремль щосили намагається контролювати інформацію про вище військове командування. Однак публічні заяви Кадирова та Пригожина, ймовірно, ускладнюють приховування та пояснення змін у командуванні", - підсумували в ISW.

1 жовтня очільник Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у поразці Росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.

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