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КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька

24 листопада, 2023 п'ятниця
08:59
Війна з Росією окупанти

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що росіяни перекидають на північ Донеччини підготовлену живу силу з Маріупольського та Бердянського районів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Спостерігаємо транспортування живої сили ворога через Маріуполь. Бачимо, що окупанти застосовують нову тактику. Зокрема поновилося перекидання військової сили в напрямок Донецька, тобто на північ Донеччини. Росіяни перекидають по 10-15 КамАЗів з живою силою вночі, щоб не було можливості зафіксувати рух. Окупанти намагаються докласти максимальних зусиль щодо Авдіївки й Бахмута, якщо живу силу, яку готують на території Маріупольського та Бердянського районів, перекидають на північ Донеччини", - зауважив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також додав, що надійшла інформація, що в Сартані, яка розташована північніше Маріуполя, всі чоловіки отримали повістки у військкомат окупантів.

"Повістки отримали навіть ті, в кого немає російського паспорта та нещодавно повернулися з окупації. Тобто росіяни готуються до мобілізації на території Маріупольського району", - підкреслив Андрющенко. 

  • Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони.
  • Начальник штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що, попри шалені втрати, ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ. 
  • Протягом 23 листопада Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1100 окупантів.





 

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