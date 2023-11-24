КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Спостерігаємо транспортування живої сили ворога через Маріуполь. Бачимо, що окупанти застосовують нову тактику. Зокрема поновилося перекидання військової сили в напрямок Донецька, тобто на північ Донеччини. Росіяни перекидають по 10-15 КамАЗів з живою силою вночі, щоб не було можливості зафіксувати рух. Окупанти намагаються докласти максимальних зусиль щодо Авдіївки й Бахмута, якщо живу силу, яку готують на території Маріупольського та Бердянського районів, перекидають на північ Донеччини", - зауважив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також додав, що надійшла інформація, що в Сартані, яка розташована північніше Маріуполя, всі чоловіки отримали повістки у військкомат окупантів.

"Повістки отримали навіть ті, в кого немає російського паспорта та нещодавно повернулися з окупації. Тобто росіяни готуються до мобілізації на території Маріупольського району", - підкреслив Андрющенко.

Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони.

Начальник штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що, попри шалені втрати, ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ.

Протягом 23 листопада Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1100 окупантів.









