КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що росіяни перекидають на північ Донеччини підготовлену живу силу з Маріупольського та Бердянського районів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Спостерігаємо транспортування живої сили ворога через Маріуполь. Бачимо, що окупанти застосовують нову тактику. Зокрема поновилося перекидання військової сили в напрямок Донецька, тобто на північ Донеччини. Росіяни перекидають по 10-15 КамАЗів з живою силою вночі, щоб не було можливості зафіксувати рух. Окупанти намагаються докласти максимальних зусиль щодо Авдіївки й Бахмута, якщо живу силу, яку готують на території Маріупольського та Бердянського районів, перекидають на північ Донеччини", - зауважив Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя також додав, що надійшла інформація, що в Сартані, яка розташована північніше Маріуполя, всі чоловіки отримали повістки у військкомат окупантів.
"Повістки отримали навіть ті, в кого немає російського паспорта та нещодавно повернулися з окупації. Тобто росіяни готуються до мобілізації на території Маріупольського району", - підкреслив Андрющенко.
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