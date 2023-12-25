Каменських ухилилась від відповіді на питання, чи співатиме російською

Про це вона сказала у випуску 13 шоу "Пекельні борошна".

Українська співачка Настя Каменських стала гостею на кулінарному шоу Євгена Клопотенка "Пекельні борошна". Ведучий у розмові з артисткою поцікавився, чи співатиме вона російською мовою. Він уточнив, що плутанина сталась через те, що в серпні 2022 року в інтерв'ю Аліні Доротюк співачка зазначила, що відмовляється від російськомовних пісень на концертах. А у червні 2023-го в розмові з Машею Єфросиніною повідомила, що на концертах за кордоном не виключає імовірність співати російською, адже багато її фанатів не розуміє українську.

"Ти говорила, що не будеш російською мовою співати, а потім сказала, що будеш. Будеш чи не будеш?" – запитав Клопотенко.

Каменських не дала пряму відповідь, але зазначила, що у неї багато україномовних пісень.

"Я не буду створювати нові пісні російською мовою. Ніколи. Моя концертна програма вже другий рік українськомовна. І взагалі в мене величезна кількість давно записаних україномовних пісень", – зауважила вона.

На уточнення, чи співає вона в турі за кордоном українською, Каменських зауважила: "Тільки українською. Сонечку, у мене так багато українських хітів! У мене в репертуарі було дуже багато. Я переклала декілька хітів, і вони, до речі, теж класно звучать".



