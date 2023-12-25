Каменських ухилилась від відповіді на питання, чи співатиме російською
Співачка Настя Каменських на шоу Євгена Клопотенка "Пекельні борошна" заявила, що не пише нові пісні російською, але не відповіла про долю старих хітів
Про це вона сказала у випуску 13 шоу "Пекельні борошна".
Українська співачка Настя Каменських стала гостею на кулінарному шоу Євгена Клопотенка "Пекельні борошна". Ведучий у розмові з артисткою поцікавився, чи співатиме вона російською мовою. Він уточнив, що плутанина сталась через те, що в серпні 2022 року в інтерв'ю Аліні Доротюк співачка зазначила, що відмовляється від російськомовних пісень на концертах. А у червні 2023-го в розмові з Машею Єфросиніною повідомила, що на концертах за кордоном не виключає імовірність співати російською, адже багато її фанатів не розуміє українську.
"Ти говорила, що не будеш російською мовою співати, а потім сказала, що будеш. Будеш чи не будеш?" – запитав Клопотенко.
Каменських не дала пряму відповідь, але зазначила, що у неї багато україномовних пісень.
"Я не буду створювати нові пісні російською мовою. Ніколи. Моя концертна програма вже другий рік українськомовна. І взагалі в мене величезна кількість давно записаних україномовних пісень", – зауважила вона.
На уточнення, чи співає вона в турі за кордоном українською, Каменських зауважила: "Тільки українською. Сонечку, у мене так багато українських хітів! У мене в репертуарі було дуже багато. Я переклала декілька хітів, і вони, до речі, теж класно звучать".
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