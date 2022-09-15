Камери для полонених з іконами: на Харківщині ЗСУ показали штаб окупантів
Українські військові показали селищну раду села Великі Проходи на Харківщині, яку займали окупанти. Росіяни перетворили кабінети на в’язницю, а в кімнаті поряд облаштували капличку
Про це повідомив "Український свідок" у ютубі.
"Декілька кабінетів переобладнані під камери для полонених, на вікнах ґрати. Але найцікавішим є те, що поряд з камерами облаштовано… кімнату з іконами, про призначення якої можна тільки здогадуватись", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на деокупованих територіях Харківщини росіяни могли робити ще жахливіші речі, ніж на Київщині.
"У звільнених селах Харківщини українці ще можуть побачити жахливі речі – можливо, навіть гірші за Бучу, Ірпінь та Гостомель. До цього варто бути готовими", - пише "Український свідок".
- Після деокупації Харківської області СБУ викрили та затримали 16 колаборантів, які підтримували російських окупантів і добровільно погодилися обійняти керівні посади у псевдооргані влади.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 39.59Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе