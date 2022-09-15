Камери для полонених з іконами: на Харківщині ЗСУ показали штаб окупантів

Про це повідомив "Український свідок" у ютубі.

"Декілька кабінетів переобладнані під камери для полонених, на вікнах ґрати. Але найцікавішим є те, що поряд з камерами облаштовано… кімнату з іконами, про призначення якої можна тільки здогадуватись", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на деокупованих територіях Харківщини росіяни могли робити ще жахливіші речі, ніж на Київщині.

"У звільнених селах Харківщини українці ще можуть побачити жахливі речі – можливо, навіть гірші за Бучу, Ірпінь та Гостомель. До цього варто бути готовими", - пише "Український свідок".

Після деокупації Харківської області СБУ викрили та затримали 16 колаборантів, які підтримували російських окупантів і добровільно погодилися обійняти керівні посади у псевдооргані влади.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb