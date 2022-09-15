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На звільненій від загарбників Харківщині затримали 16 "посадовців" окупаційної влади

15 вересня, 2022 четвер
14:11
Кримінал СБУ

Після деокупації Харківської області СБУ викрили та затримали 16 колаборантів, які підтримували російських окупантів і добровільно погодилися обійняти керівні посади у псевдооргані влади

Про це інформує Служба безпеки України.

"За останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцеперебування і затримано 16 місцевих колаборантів. Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Загалом правоохоронці перевірили близько 7 тис. осів у звільненій Харківщині. Також отримали списки з даними представників окупаційної адміністрації та інших колаборантів.

"Виявлено реєстри "податкової служби" загарбників. До цих "документів" окупанти вносили всі комерційні структури та їх керівників, які фінансували збройну агресію проти України через сплату так званих "податків" до бюджету РФ", - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці виявили покинуті окупантами понад 21 млн руб і документи з доказами злочинів.

Тривають слідчі дії.

  • 12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра
  • Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.
  • Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.
  • Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
  • 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.
  • Від 6 вересня ЗСУ деокупували близько 388 населених пунктів Харківської області.

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СБУ
окуповані території
окупанти
державна зрада
колаборанти
Харківщина
держзрада
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