Про це інформує Служба безпеки України.

"За останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцеперебування і затримано 16 місцевих колаборантів. Тринадцятьом з них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Загалом правоохоронці перевірили близько 7 тис. осів у звільненій Харківщині. Також отримали списки з даними представників окупаційної адміністрації та інших колаборантів.

"Виявлено реєстри "податкової служби" загарбників. До цих "документів" окупанти вносили всі комерційні структури та їх керівників, які фінансували збройну агресію проти України через сплату так званих "податків" до бюджету РФ", - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці виявили покинуті окупантами понад 21 млн руб і документи з доказами злочинів.

Тривають слідчі дії.