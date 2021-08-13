Канада віддасть іншим країнам 10 млн доз COVID-вакцини J&J

Про це повідомили у МЗС країни, передає Укрінформ.

“Канада планує безкоштовно передати іншим країнам через COVAX до 10 млн доз вакцини”, - йдеться у повідомленні МЗС.

Там додали, що загальний внесок країни до глобальної інціативи з розподілу вакцин зросте до 45 млн доз.

У відомстві заявили, що пожертва “допоможе прискорити доставку вакцин до країн Карибського басейну та Латинської Америки, одночасно допомагаючи пріоритетним країнам в інших регіонах”.

У липні стало відомо, що Канада передасть іншим країнам майже 18 млн доз вакцин від COVID-19 AstraZeneca через ініціативу COVAX.