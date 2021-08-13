Канада віддасть іншим країнам 10 млн доз COVID-вакцини J&J
Канада пожертвує до 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від Johnson&Johnson
Про це повідомили у МЗС країни, передає Укрінформ.
“Канада планує безкоштовно передати іншим країнам через COVAX до 10 млн доз вакцини”, - йдеться у повідомленні МЗС.
Там додали, що загальний внесок країни до глобальної інціативи з розподілу вакцин зросте до 45 млн доз.
У відомстві заявили, що пожертва “допоможе прискорити доставку вакцин до країн Карибського басейну та Латинської Америки, одночасно допомагаючи пріоритетним країнам в інших регіонах”.
- У липні стало відомо, що Канада передасть іншим країнам майже 18 млн доз вакцин від COVID-19 AstraZeneca через ініціативу COVAX.
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