У Канаді виявили перші випадки захворювання диких тварин на COVID-19

Про це повідомляє міністерство навколишнього середовища та клімату Канади.



29 листопада 2021 року Національний центр з хвороб іноземних тварин (CFIA) підтвердив перші випадки зараження коронавірусом трьох білохвостих оленів, які вільно пересуваються Канадою.



Матеріали для аналізу в цих оленів взяли на початку листопада в регіоні Естрі в Квебеку.



У міністерстві повідомляють, що в2021 році COVID-19 у білохвостих оленів також виявили у США. І у США і в Канаді олені не виявляли симптомів захворювання.



Наразі в усьому світі підтверджують випадки у коронавірусу у тварин, вирощених на фермах, у тварин-компаньйонів (коти, собаки та тхори) і у тварин у зоопарках (тигри, леви, горили, пуми, видри та інші). Усі вони заразилися від людей.



При цьому випадків передачі COVID-19 людям від тварин ще не було зафіксовано.



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