У Канаді виявили перші випадки захворювання диких тварин на COVID-19
У Канаді коронавірус виявили в американського білохвостого оленя
Про це повідомляє міністерство навколишнього середовища та клімату Канади.
29 листопада 2021 року Національний центр з хвороб іноземних тварин (CFIA) підтвердив перші випадки зараження коронавірусом трьох білохвостих оленів, які вільно пересуваються Канадою.
Матеріали для аналізу в цих оленів взяли на початку листопада в регіоні Естрі в Квебеку.
У міністерстві повідомляють, що в2021 році COVID-19 у білохвостих оленів також виявили у США. І у США і в Канаді олені не виявляли симптомів захворювання.
Наразі в усьому світі підтверджують випадки у коронавірусу у тварин, вирощених на фермах, у тварин-компаньйонів (коти, собаки та тхори) і у тварин у зоопарках (тигри, леви, горили, пуми, видри та інші). Усі вони заразилися від людей.
При цьому випадків передачі COVID-19 людям від тварин ще не було зафіксовано.
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