Канада запровадила нові санкції проти РФ

Про це оголосили в офісі прем'єра Канади Джастіна Трюдо після завершення його візиту до України, повідомляє Укрінформ.

“Прем’єр-міністр оголосив, що Канада запровадить нові санкції, пов’язані із Росією”, - заявили в офісі.

Там заявили, що санкції запроваджуються проти 21 росіянина, в тому числі олігархів та близьких прибічників режиму Путіна, а також 19 осіб з військової сфери.

Канада також запровадила обмеження для п'яти компаній, які “надають пряму чи непряму підтримку армії РФ”.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що держава скасовує на рік усі мита на товари з України.