Канада запровадила нові санкції проти РФ
Канада запровадила санкції проти 40 росіян та п’яти компаній, які сприяли повномасштабному вторгненню РФ в Україну
Про це оголосили в офісі прем'єра Канади Джастіна Трюдо після завершення його візиту до України, повідомляє Укрінформ.
“Прем’єр-міністр оголосив, що Канада запровадить нові санкції, пов’язані із Росією”, - заявили в офісі.
Там заявили, що санкції запроваджуються проти 21 росіянина, в тому числі олігархів та близьких прибічників режиму Путіна, а також 19 осіб з військової сфери.
Канада також запровадила обмеження для п'яти компаній, які “надають пряму чи непряму підтримку армії РФ”.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що держава скасовує на рік усі мита на товари з України.
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