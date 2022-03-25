Про це після самміту G-7 у Брюсселі заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, - інформує Еспресо.TV.



Трюдо запровадив санкції проти ще кількох десятків російських чиновників за їхню роль у вторгненні Москви в Україну, а також заборону на експорт низки технологій.

Поїздка Трюдо до Брюсселя передбачала виступ у Європейському парламенті, а також зустрічі з лідерами G-7 та військового альянсу НАТО, члени яких пообіцяли підготувати до червня плани збільшення витрат на свої війська.

Хоча Трюдо сказав, що Канада погодилася на це зобов’язання, він неодноразово оминав питання під час підсумкової пресконференції про те, чи насправді його уряд вкладатиме значні нові гроші в канадські збройні сили.

Натомість прем’єр-міністр повернувся до попередніх обіцянок ліберального уряду в рамках його оборонної політики у 2017 році інвестувати мільярди доларів у армію у вигляді нового обладнання та персоналу.

Нагадаємо, Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України.

Канада почала офіційно приймати біженців з України.

Канада працюватиме над притягненням Путіна та його прихильників до відповідальності за війну РФ проти України.

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