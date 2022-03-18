Канада почала офіційно приймати біженців з України

Про це повідомив уряд Канади, передає Еспресо.TV.

Кожна особа у статусі біженця та члени їх сімей матимуть право залишатися у Канаді протягом трьох років, працювати та здобувати тут освіту, зокрема у школах, коледжах, університетах. Урядовці закликають канадських роботодавців проявити ініціативу та активно запрошувати українських працівників на роботу.

Заявка на візу подається в електронному форматі. Однак необхідно подати також свої біометричні дані: відбитки пальців, а також актуальну фотографію. Для цього слід перетнути кордон України та звернутися до будь-якого візового центру будь-якої з країн – Молдови, Румунії, Австрії, Польщі тощо. Як запевняють канадські урядовці, процес розгляду заявки й отримання візи безкоштовний, і триватиме не довше ніж 14 днів. Усі заявники пройдуть стандартну, але ретельну перевірку.

Брати участь у програмі можуть усі громадяни України та їхні близькі родичі незалежно від їхнього громадянства. Виняток – чоловіки віком від 18 до 60 років, які на період дії воєнного стану не можуть виїздити за межі України, крім випадків, прописаних чинним законодавством. Для участі у програмі не потрібно мати навіть діючого закордонного паспорту. Канада видаватиме одноразовий документ для проїзду.

Не потрібно також пред'являти сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Втім біженці з України проходитимуть обов'язкове тестування на коронавірус і підлягатимуть карантину.

Скористатися цією програмою можуть і ті українці, яких війна застала у Канаді. Вони можуть подавати заявку на продовження легального перебування у країні, не сплачуючи при цьому жодних коштів за розгляд цієї заявки.

Необхідно зазначити, що програма не передбачає отримання статусу біженця, громадянства або дозволу на постійне місце проживання у країні. Як наголошують у Міністерстві імміграції Канади, всі, хто бажає переїхати до цієї країни, також можуть скористатися чинними федеральними та провінційними програмами.