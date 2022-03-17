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Канада працюватиме над притягненням Путіна та його прихильників до відповідальності за війну РФ проти України

17 березня, 2022 четвер
07:55
війна з Росією

МЗС Канади привітало вимогу Гаазького суду щодо виведення Росією своїх військ із України й пообіцяло разом з партнерами домагатися притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його прихильників за вторгнення на українську територію

Про йдеться у твітері МЗС Канади.

"Канада вітає наказ суду ООН, який вимагає від Росії припинити вторгнення в Україну, і вимагає від Володимира Путіна негайно вивести свої війська", - зазначили в міністерстві.

У МЗС зауважили, що РФ використала "кричущі й необґрунтовані заяви для вторгнення в мирну та суверенну країну".

"Ми продовжимо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб притягнути Путіна та його прихильників до відповідальності", - наголосили у відомстві.

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Новини
ООН
Канада
Володимир Путiн
вторгнення в Україну
притягнення до відповідальності
гаазький суд
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