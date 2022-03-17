Канада працюватиме над притягненням Путіна та його прихильників до відповідальності за війну РФ проти України

Про йдеться у твітері МЗС Канади.



"Канада вітає наказ суду ООН, який вимагає від Росії припинити вторгнення в Україну, і вимагає від Володимира Путіна негайно вивести свої війська", - зазначили в міністерстві.



У МЗС зауважили, що РФ використала "кричущі й необґрунтовані заяви для вторгнення в мирну та суверенну країну".



"Ми продовжимо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб притягнути Путіна та його прихильників до відповідальності", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 16 березня у Міжнародному суді ООН в Гаазі зобов'язали Росію негайно припинити військове вторгнення в Україну.

Іспанія долучається до ініціативи притягнути Путіна до суду в Гаазі. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb