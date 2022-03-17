Канада працюватиме над притягненням Путіна та його прихильників до відповідальності за війну РФ проти України
МЗС Канади привітало вимогу Гаазького суду щодо виведення Росією своїх військ із України й пообіцяло разом з партнерами домагатися притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його прихильників за вторгнення на українську територію
Про йдеться у твітері МЗС Канади.
"Канада вітає наказ суду ООН, який вимагає від Росії припинити вторгнення в Україну, і вимагає від Володимира Путіна негайно вивести свої війська", - зазначили в міністерстві.
У МЗС зауважили, що РФ використала "кричущі й необґрунтовані заяви для вторгнення в мирну та суверенну країну".
"Ми продовжимо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб притягнути Путіна та його прихильників до відповідальності", - наголосили у відомстві.
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