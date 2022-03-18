Польща прийняла вже понад 2 мільйони українських біженців
Станом на 18 березня кількість українських біженців у Польщі перевищила 2 мільйони осіб
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.
Зазначається, що станом на п'ятницю, 18 березня, кількість громадян України, які прибули до Польщі, сягнула понад 2 мільйони осіб.
"Сьогодні, тобто 18 березня, на 9:00 кількість біженців з України перевищила 2 мільйони людей. Здебільшого це жінки з дітьми", - заявили польські прикордонники.
- Нагадаємо, 15 березня у ООН заявили, що з 24 лютого з України виїхали майже 3 мільйони людей.
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