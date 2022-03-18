Польща прийняла вже понад 2 мільйони українських біженців

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Зазначається, що станом на п'ятницю, 18 березня, кількість громадян України, які прибули до Польщі, сягнула понад 2 мільйони осіб.

"Сьогодні, тобто 18 березня, на 9:00 кількість біженців з України перевищила 2 мільйони людей. Здебільшого це жінки з дітьми", - заявили польські прикордонники.

