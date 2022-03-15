Від початку війни з України виїхали майже три мільйони людей, – ООН

Про це йдеться в даних, які були оприлюднені Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Відомо, що з 24 лютого кордон з Польщею перетнули 1 808 436 громадян України, з Румунією – 453 432, Молдовою – 337 215, Угорщиною – 263 888, Словаччиною – 213 000, РФ – 142 994, Білоруссю – 1 475. Загальне число тих, хто перетнув кордони України для виїзду становило 2 969 600 громадян.

В повідомленні наголошують, що дані про прибуття в країни Шенгену (Угорщина, Польща, Словаччина), які межують з Україною, позначають лише перетин кордону з країною, але велика кількість людей згодом переїхала в інші країни.

Нагадаємо, у Харкові російські окупанти розпочали обстріл району міста прямо під час евакуації мирних жителів.

Також відомо, що з блокованого Маріуполя вже виїхало 2 тисячі авто.