Від початку війни з України виїхали майже три мільйони людей, – ООН
З 24 лютого, від початку війни Росії проти України, з країни виїхали майже 3 мільйони людей. Кордон з Польщею перетнули майже 2 мільйонів громадян.
Про це йдеться в даних, які були оприлюднені Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.
Відомо, що з 24 лютого кордон з Польщею перетнули 1 808 436 громадян України, з Румунією – 453 432, Молдовою – 337 215, Угорщиною – 263 888, Словаччиною – 213 000, РФ – 142 994, Білоруссю – 1 475. Загальне число тих, хто перетнув кордони України для виїзду становило 2 969 600 громадян.
В повідомленні наголошують, що дані про прибуття в країни Шенгену (Угорщина, Польща, Словаччина), які межують з Україною, позначають лише перетин кордону з країною, але велика кількість людей згодом переїхала в інші країни.
- Нагадаємо, у Харкові російські окупанти розпочали обстріл району міста прямо під час евакуації мирних жителів.
- Також відомо, що з блокованого Маріуполя вже виїхало 2 тисячі авто.
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