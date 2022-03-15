З блокованого Маріуполя вже виїхало 2 тисячі авто
Сьогодні, 15 березня, станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя виїхало 2 тисячі легкових машин
Про це повідомили у Маріупольскій міській раді, передає "Еспресо. TV".
Люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу.
Зазначається, ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста.
Нагадуємо адресу Центру допомоги: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).
Також у міськраді нагадали, що для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці.
- Нагадаємо, окупанти планують відновити наступ на Чернігів, продовжують штурм Маріуполя й готують найманців у РФ і Білорусі, - Генштаб ЗСУ
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе