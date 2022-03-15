З блокованого Маріуполя вже виїхало 2 тисячі авто

Про це повідомили у Маріупольскій міській раді, передає "Еспресо. TV".

Люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу.

Зазначається, ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста.

Нагадуємо адресу Центру допомоги: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

Також у міськраді нагадали, що для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці.

Нагадаємо, окупанти планують відновити наступ на Чернігів, продовжують штурм Маріуполя й готують найманців у РФ і Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb