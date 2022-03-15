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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти планують відновити наступ на Чернігів, продовжують штурм Маріуполя й готують найманців у РФ і Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Окупанти планують відновити наступ на Чернігів, продовжують штурм Маріуполя й готують найманців у РФ і Білорусі, - Генштаб ЗСУ

15 березня, 2022 вiвторок
14:31
війна з Росією російські окупанти

Війська РФ намагаються оточити Суми, Харків, штурмують Маріуполь і планують знову наступати на Чернігів, але ЗСУ дають відсіч і завдають втрат окупантам

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Стан, положення, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Сили оборони України продовжують успішно протистояти окупантам.

Упродовж 15 березня росіяни не проводили активного наступу, зосереджувалися на поповненні втрат, вербування найманців з інших країн і вирішенні проблем із забезпеченням окупантів. Генштабу ЗСУ неодноразово повідомляли про організацію центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі й Бобруйську.

На Волинському напрямку ворог утримує угруповання на охороні українсько-білоруського кордону. Є висока ймовірність провокацій для втягування Білорусі у війну проти України. 

На Поліському напрямку війська РФ невдало спробували прорвати оборону українських військ на напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Водночас окупанти не мали успіху в захопленні Макарова.

На Сіверському напрямку ворог намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів.

На Слобожанському напрямку росіяни прагнуть оточити Суми та Харків.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів в районі Лисичанська, зазнали втрат, відійшли. Біля Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста, продовжує штурмові дії на заході та сході Маріуполя за підтримки авіації та артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не здійснює, намагається утримати раніше захоплені позиції.

Не маючи успіху на основних напрямках дій, окупанти порушують норми Міжнародного гуманітарного права та продовжують наносити ракетні й авіаційні удари по цивільних об’єктах, мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.

Військові РФ мають низький рівень морально-психологічного стану, що створює додаткові проблеми окупаційному командуванню зі своєчасного поповнення поточних втрат і посилення угруповання на напрямках, де українські військові розбили загарбників.
 

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