Канадські авіакомпанії готові організувати чартерні рейси для біженців з України, як тільки вирішать логістичні проблеми, - міністр транспорту

Про це пише Global News.



За даними видання, уряд Канади створив імміграційні програми, щоб допомогти українцям, які хочуть приїхати до Канади тимчасово або назавжди.



Минулого місяця Альгабра заявив, що Оттава має угоди з авіакомпаніями щодо організації чартерних рейсів до Канади. 5 травня він сказав, що об’єднати рейси важче, ніж вони планували. Багато хто з біженців більше не в тому місці, де подавали заяву на отримання канадської візи. Це ускладнює організацію авіаперевезень.

10 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що уряд Канади організує евакуаційні рейси для українських біженців, котрі хочуть виїхати з Європи, а також забезпечить їм проживання на два тижні.

9 квітня уряд дозволив частині біженців з України не надавати біометричні дані при в'їзді у Канаду.



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