Канадців закликали негайно покинути територію Росії

Про це йдеться у поширеному канадським МЗС повідомленні.

"Уникайте усіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі часткову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та все більш лімітовані варіанти авіаперельотів. Якщо ви вже знаходитеся у Росії, вам слід покинути територію країни, поки залишаються доступними комерційні шляхи", - заявили у МЗС.

Канадців, які попри все залишитися у Росії, просять "поводити себе стримано".

"Пов’язані із чинною ситуацією комунікації ретельно перевіряються місцевою владою. Вас можуть спіткати серйозні наслідки, якщо ви обговорюєте, поширюєте чи публікуєте інформацію про російське вторгнення до України", - додали у відомстві.

Раніше посольство США в Москві закликало своїх громадян негайно залишити території Росії.

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