Канадців закликали негайно покинути територію Росії
МЗС Канади закликало співгромадян утриматись від усіх поїздок до РФ, а тих, хто вже перебуває на території країни, - негайно залишити її
Про це йдеться у поширеному канадським МЗС повідомленні.
"Уникайте усіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі часткову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та все більш лімітовані варіанти авіаперельотів. Якщо ви вже знаходитеся у Росії, вам слід покинути територію країни, поки залишаються доступними комерційні шляхи", - заявили у МЗС.
Канадців, які попри все залишитися у Росії, просять "поводити себе стримано".
"Пов’язані із чинною ситуацією комунікації ретельно перевіряються місцевою владою. Вас можуть спіткати серйозні наслідки, якщо ви обговорюєте, поширюєте чи публікуєте інформацію про російське вторгнення до України", - додали у відомстві.
- Раніше посольство США в Москві закликало своїх громадян негайно залишити території Росії.
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