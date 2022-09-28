США закликали своїх громадян негайно залишити Росію
Посольство США в Москві закликало своїх громадян негайно залишити території Росії
Про це повідомляє посольство США у РФ.
"Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує у РФ, повинні негайно її залишити, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - закликали у посольстві.
У диппредставництві додали, що через оголошену в Росії мобілізацію осіб з подвійним громадянством можуть забрати до армії.
Посольство США наголосило, що його можливості надання допомоги американським громадянам серйозно обмежені, а умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово стати ще більш обмеженими.
"Якщо ви хочете виїхати з Росії, вам слід якнайшвидше самостійно вжити заходів",— заявили у посольстві США.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.83
Купівля 40.83Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.02Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе