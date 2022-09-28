Про це повідомляє посольство США у РФ.

"Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує у РФ, повинні негайно її залишити, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок", - закликали у посольстві.

У диппредставництві додали, що через оголошену в Росії мобілізацію осіб з подвійним громадянством можуть забрати до армії.

Посольство США наголосило, що його можливості надання допомоги американським громадянам серйозно обмежені, а умови, включаючи транспортні можливості, можуть раптово стати ще більш обмеженими.

"Якщо ви хочете виїхати з Росії, вам слід якнайшвидше самостійно вжити заходів",— заявили у посольстві США.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

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