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Канал CNN оприлюднив відео, що підтверджує вбивства військовими РФ мирних жителів Бучі

28 квітня, 2022 четвер
18:59
війна з Росією Буча автівки

Американський телеканал CNN оприлюднив нове відео, зняте з дрона над Бучею, яке підтверджує, що російські військові розстрілювали там мирних мешканців

Про це повідомляє CNN.

Відео було зняте з безпілотника 12-13 березня, у дні, коли Буча перебувала під окупацією. На відеозаписі видно російську військову техніку поруч із тілами мирних жителів.  Як зазначає кореспондент CNN Метт Ріверс, це ті самі тіла, які пізніше були виявлені українськими військовим, коли вони зайшли у місто.

"Що це означає? Ми знаємо, що Росія контролювала Бучу 12-13 березня, ми знаємо, що ці мирні жителі на той час уже були вбиті. І ми знаємо, що коли українські війська увійшли до міста, їхні тіла лежали там само. Тобто, у Кремлі кажуть, що нічого не знають про звірства, що сталися у Бучі, їхні війська цього не робили. Це відео прямо спростовує цю заяву. Ось чому ці докази такі важливі", – заявив він. 
 

  • Прокурори Бучанської окружної прокуратури Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни.

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Київська область
окупанти
Буча
війна новини
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